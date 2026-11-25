Kiel (dpa) - Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff verlässt den THW Kiel und schließt sich Medienberichten zufolge dem Bundesliga-Konkurrenten VfL Gummersbach an. Der am 30. Juni 2028 auslaufende Vertrag werde nicht verlängert, teilten die Norddeutschen mit. Wolff werde sich einer neuen Herausforderung stellen. Ob der 35-Jährige den THW bereits im kommenden Sommer oder erst nach Ablauf seines Vertrags verlässt, ist noch offen.

«Wir hatten offene Gespräche, bei denen sich dann aber herauskristallisiert hat, dass ungeachtet der sportlichen Qualitäten von Andi das berühmte Gesamtpaket für uns nicht mehr in unsere mittel- bis langfristige Kaderplanung passt», sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi. «Dann schaut man sich in die Augen und trifft eine Entscheidung. Das haben wir getan.»

Wie das für gewöhnlich gut informierte Handball-Portal «RTHandball» bereits zuletzt berichtete, soll Wolff in Gummersbach einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Demnach soll der Keeper bereits im kommenden Sommer ins Oberbergische wechseln. Voraussetzung dafür wäre allerdings eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags beim THW. Auch die «Sport Bild» berichtet von dem Transfer zum VfL. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

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Zweite Zeit für Wolff in Kiel

Wolff war im Sommer 2024 vom polnischen Spitzenclub Kielce nach Kiel zurückgekehrt. Dort stand er bereits von 2016 bis 2019 unter Vertrag. Der Torhüter bestritt bislang 281 Partien für die Schleswig-Holsteiner. Für Deutschland stand er 199 Mal zwischen den Pfosten. Im Januar gewann Wolff mit der DHB-Auswahl EM-Silber.