Wege trennen sich: Funkel hört beim FCK auf

Kaiserslautern (dpa) - Friedhelm Funkel wird sich mit dem DFB-Pokalfinale als Trainer des 1. FC Kaiserslautern verabschieden. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 70-Jährigen wird beim Fußball-Zweitligisten nicht verlängert. Darauf haben sich Funkel und die Pfälzer «trotz guter Gespräche in den vergangenen Tagen und dem vorzeitigen Erreichen des Klassenerhalts» geeinigt, teilte der Traditionsclub mit.

Funkel war im Februar als Nothelfer gekommen und nach Dirk Schuster und Dimitrios Grammozis bereits der dritte Chefcoach beim FCK in dieser Spielzeit. «Ich möchte mich persönlich und im Namen des gesamten Vereins bei Friedhelm bedanken. Er hat in einer stürmischen Zeit das Ruder übernommen und seine Aufgaben hier überragend erfüllt. Er hat eine unglaubliche Ruhe in den Verein gebracht, die extrem wichtig für das Erreichen unserer Ziele war», würdigte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen die Arbeit des Trainer-Oldies.