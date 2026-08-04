Wellbrock gewinnt EM-Gold im Freiwasserschwimmen

Paris (dpa) - Florian Wellbrock hat bei den Europameisterschaften die Goldmedaille im Freiwasserschwimmen gewonnen. Der 28-Jährige setzte sich in Paris nach zehn Kilometern vor dem favorisierten Ungarn David Bethlehem und seinem Teamkollegen Oliver Klemet durch. Es ist Wellbrocks erster EM-Titel im Freiwasser. Klemet war bei den Olympischen Spielen vor zwei Jahren in Paris Zweiter geworden.

Wellbrock war als vierfacher Weltmeister gestartet. Weil er in dieser Saison gleich mehrfach krankheitsbedingt ausgefallen war, hatte der gebürtige Bremer seine EM-Ziele aber sehr defensiv formuliert. «Ich möchte auf jeden Fall in die Top Ten schwimmen», sagte Wellbrock vor dem Rennen in der Seine. In dem Fluss hatte er die Podestplätze bei Olympia deutlich verpasst.

Wellbrock schwimmt früh an die Spitze

Bei den Sommerspielen 2024 hatte die Wasserqualität großen Wirbel ausgelöst. So berichtete die deutsche Schwimmerin Leonie Beck nach ihrem Rennen über Erbrechen. Andere Athletinnen und Athleten hatten ebenfalls gesundheitliche Probleme. Diesmal sorgten die Wasserwerte vor dem Wettkampf nicht für Sorgen. Auch die neue Wettkampfstrecke nah am Eiffelturm gefiel Bundestrainer Bernd Berkhahn. «Es ist fast idyllisch», stellte er fest.

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