Wellinger fliegt in Oberstdorf auf Rang sieben

Oberstdorf (dpa) - Andreas Wellinger hat beim Skifliegen in Oberstdorf den siebten Platz belegt. Der 28-Jährige flog auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze 221,5 und 215,5 Meter weit und liegt in der Weltcup-Gesamtwertung weiter auf Platz drei.

In Oberstdorf ist es windig, das bringt auch den Zeitplan beim Skiflug-Weltcup durcheinander. Auch auf den Wettkampf am Freitag hat das Auswirkungen.

Beim Skifliegen in Oberstdorf haben die deutschen Skispringer noch viel Luft nach oben. Ein langjähriger Erfolgsgarant scheitert bei seinem Heim-Auftritt sogar schon in der Qualifikation.

Teamkollege Karl Geiger erwischte in seinem Heimatort dagegen ein ganz schlechtes Wochenende. Der Skiflug-Weltmeister von 2020 landete am Sonntag auf dem 29. Platz. Tags zuvor war er sogar bereits in der Qualifikation gescheitert. Zweitbester Deutscher hinter Wellinger war am Sonntag Pius Paschke auf Rang 17.