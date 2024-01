Wellinger: Vorfreude und keine Angst vor dem Bergisel

«Die Tage sind auf jeden Fall voll und viel. Der Körper und der Geist müssen einiges verarbeiten», sagte der 28 Jahre alte Skispringer, fügte aber an: «Ich bin stolz, dass ich in der Situation sein darf.»

Mit Wellinger startet erstmals seit Sven Hannawald vor 22 Jahren ein deutscher Springer auf Platz eins bei der dritten Tournee-Station in Innsbruck. Dort steht heute (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) bereits die Qualifikation auf dem Programm. 1,8 Punkte, umgerechnet ein Meter, liegt Wellinger zur Halbzeit vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi. «Es ist geil, wenn man in der Gesamtwertung führt. Aber am Ende wird abgerechnet. Die Kunst ist, sich bis zum letzten Sprung die wenigsten Fehler von allen zu erlauben.»