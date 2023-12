Wellinger zu Tourneesieg: Wollen es wie jeder Zuschauer

«Wir sind ja froh, dass wir zu dieser Zeit im Jahr die Aufmerksamkeit haben und uns viele Sportbegeisterte zuschauen», sagte der 28-Jährige in einem Interview der «Bild am Sonntag». «Und weil wir den Tourneesieg genauso wollen wie jeder Zuschauer.»

Zuletzt hatte in Sven Hannawald zum Jahreswechsel 2001/2002 ein deutscher Skispringer die traditionelle Tournee gewonnen. Sie beginnt diesmal am Donnerstag mit der Qualifikation in Oberstdorf, danach folgen die Springen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen, wo die Tournee am 6. Januar endet.