Weltmeisterin Laura Nolte holt EM-Titel im Monobob

Lillehammer (dpa) - Weltmeisterin Laura Nolte ist in Lillehammer zum zweiten Mal Europameisterin im Monobob geworden. Die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking konnte ihre Führung nach dem ersten Lauf im parallel ausgetragenen Weltcuprennen nicht ins Ziel retten. So rasten die zeitgleichen Breeana Walker aus Australien und US-Pilotin Kaysha Love noch auf Rang eins. Für die im Weltcup drittplatzierte Nolte war es der zweite EM-Titel nach 2023 in Altenberg.