Winterspiele

Wer gewinnt bei Olympia Gold für Deutschland?

Der Eiskanal von Cortina soll für das deutsche Team zur Gold-Bahn werden. Doch wie groß sind die Chancen insgesamt bei den Winterspielen in Italien - ein Überblick.

In Cortina sind die meisten deutschen Medaillen zu erwarten. Foto: Michael Kappeler/dpa
In Cortina sind die meisten deutschen Medaillen zu erwarten.

Mailand (dpa) - Zwölfmal Gold bejubelten die deutschen Athleten und Athletinnen vor vier Jahren bei Olympia in Peking. Bei den Winterspielen in Italien hofft der Deutsche Olympische Sportbund auf eine ähnliche Ausbeute - besonders groß sind die Chancen im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Vor allem im Bob, Rodeln und Skeleton geht das deutsche Team aussichtsreich an den Start - ein Duo kann sich dabei zu den erfolgreichsten Winter-Olympioniken aus Deutschland krönen. Dies sind die größten deutschen Gold-Hoffnungen bei Olympia in Mailand und Cortina:

Felix Loch, Rodeln

Dreimal jubelte Felix Loch schon über Olympia-Gold. Foto: Robert Michael/dpa
Dreimal jubelte Felix Loch schon über Olympia-Gold.

Altmeister Felix Loch ist in bestechender Form und hat mit seinem Sieg bei der Olympia-Generalprobe in Oberhof auch die Führung im Gesamtweltcup übernommen. «Ich bin schon lange nicht mehr so gut gefahren wie jetzt in diesem Moment», sagt der dreimalige Rodel-Olympiasieger. Für den 36-Jährigen sind es die fünften Winterspiele. 

Erste Goldchance: Einsitzer, Sonntag, 8. Februar

Emma Aicher, Ski alpin

Emma Aicher kämpft bei drei Rennen um Edelmetall. Foto: Marco Trovati/AP/dpa
Emma Aicher kämpft bei drei Rennen um Edelmetall.

Emma Aicher ist die derzeit beste deutsche Skirennfahrerin - und vielseitig wie aktuell keine andere Alpin-Sportlerin auf der Welt. Die 22-Jährige gewann in diesem Winter schon eine Abfahrt und einen Super-G und war dabei sogar schneller als US-Star Lindsey Vonn. Aicher holte diese Saison im Slalom noch zwei Podestplätze. Sie kämpft gleich in drei Disziplinen um Edelmetall.

Erste Goldchance: Abfahrt, Sonntag, 8. Februar

Ramona Hofmeister, Snowboard

Ramona Hofmeister wurde rechtzeitig fit für Olympia. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Ramona Hofmeister wurde rechtzeitig fit für Olympia.

Nach monatelanger Pause wegen einer Sprunggelenkfraktur meldete sich die 29-Jährige mit zwei Siegen im alpinen Snowboard-Weltcup zurück. Bei der Olympia-Generalprobe wurde die viermalige Gesamtweltcupsiegerin Zweite und holte sich weiteres Selbstvertrauen für ihre insgesamt dritten Spiele. Reicht es acht Jahre nach Bronze in Pyeongchang sogar für Gold? Hofmeister gilt als erste Herausforderin der überragenden Tschechin Ester Ledecka.

Goldchance: Sonntag, 8. Februar

Tobias Wendl/Tobias Arlt, Rodeln

Tobias Wendl und Tobias Arlt wollen ihre Bilanz von bislang sechs Goldmedaillen ausbauen. Foto: Martin Schutt/dpa
Tobias Wendl und Tobias Arlt wollen ihre Bilanz von bislang sechs Goldmedaillen ausbauen.

Sechs Goldmedaillen hat das bayerische Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt seit 2014 in Sotschi schon verbucht. Und es sieht erneut nach einem Coup für die Rodel-Doppelsitzer aus - dies würde deutschen Rekord für Winterspiele bedeuten. In Oberhof brachten sie sich mit Bahnrekord und dem 60. Weltcupsieg in Stellung. «Wenn alles zusammenkommt, dann sind wir in bestechender Form», sagen die beiden 38 Jahre alten Routiniers.

Erste Goldchance: Doppelsitzer, Mittwoch, 11. Februar

Vinzenz Geiger, Nordische Kombination

Stark im Zielsprint: Kombinierer Vinzenz Geiger Foto: Christoffer Andersen/NTB/dpa
Stark im Zielsprint: Kombinierer Vinzenz Geiger

Vinzenz Geiger ist gerade rechtzeitig für die Winterspiele wieder in Topform. Beim letzten Weltcup-Wochenende vor der Reise nach Italien feierte der Olympiasieger von 2022 in Seefeld einen Sieg und wurde einmal Dritter. Der Oberstdorfer zählt unter den Nordischen Kombinierern vor allem im Langlauf zu den Allerbesten und ist für seinen famosen Schlussspurt bekannt.

Erste Goldchance: Einzel, Mittwoch, 11. Februar

Jacqueline Pfeifer, Skeleton

Jacqueline Pfeifer sicherte sich bei der Premierenfahrt den Sieg auf der neuen Bahn in Cortina. Foto: Robert Michael/dpa
Jacqueline Pfeifer sicherte sich bei der Premierenfahrt den Sieg auf der neuen Bahn in Cortina.

Mit ihrem Sieg beim Weltcupfinale in Altenberg hat sich die 30-Jährige für Olympia in Stellung gebracht. Die Olympia-Zweite von Pyeongchang 2018 hatte auch das Auftaktrennen auf der neuen Olympia-Bahn gewonnen. «Ich fahre mit einem guten Gefühl zu den Olympischen Winterspielen», sagte die Zweite im Gesamtweltcup. Ihr ohnehin schon schneller Skeleton-Schlitten hat für Olympia ein weiteres Update bekommen.

Erste Goldchance: Einzel, Samstag, 14. Februar

Laura Nolte, Bob

Laura Nolte will zweimal Gold. Foto: Robert Michael/dpa
Laura Nolte will zweimal Gold.

Der Weg zu Gold führt in beiden Disziplinen nur über die 27 Jahre alte Laura Nolte. «Ich nehme die Favoritenrolle an, das macht uns nichts. Das sind wir die letzten Jahre schon oft gewesen», sagte Nolte, die in Peking 2022 Gold mit Deborah Levi holte. Im Sommer hat sie ihre Sprintfähigkeiten gesteigert. Das macht sich auch im Monobob bemerkbar.

Erste Goldchance: Monobob, Montag, 16. Februar

Minerva Hase/Nikita Volodin, Eiskunstlauf

Minerva Hase und Nikita Volodin zeigten zuletzt wacklige Leistungen. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa
Minerva Hase und Nikita Volodin zeigten zuletzt wacklige Leistungen.

Die Paarläufer sind die große Goldhoffnung des deutschen Eiskunstlauf-Teams. Bei der WM in Boston im vergangenen Jahr wurden sie Zweite und verpassten knapp den Titel. Bei Olympia träumen Hase/Volodin nun vom Gold-Coup. Zuletzt bei der EM in Sheffield musste das Duo mit Rang zwei und wackligen Vorstellungen aber einen Rückschlag einstecken.

Goldchance: Montag, 16. Februar

Francesco Friedrich, Bob

Francesco Friedrich hat starke Konkurrenz im eigenen Team. Foto: Michael Kappeler/dpa
Francesco Friedrich hat starke Konkurrenz im eigenen Team.

Rekordweltmeister Francesco Friedrich peilt sein drittes Gold-Double in Serie an. Doch sein Ruf als Dominator hat in dieser Olympia-Saison etwas gelitten. Johannes Lochner gewann beide Gesamt-Weltcups und dominierte gerade im Zweierbob mit Anschieber Georg Fleischhauer. Zuletzt gewann zweimal Adam Ammour und war der lachende Dritte.

Erste Goldchance: Zweierbob, Dienstag, 17. Februar

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Olympia-Team steht: Über «goldene Eisbahn» in die Top 3?
Winterspiele in Italien

Olympia-Team steht: Über «goldene Eisbahn» in die Top 3?

Der DOSB präsentiert seine Mannschaft für die Winterspiele in Mailand und Cortina. Der Chef de Mission spricht über Ambitionen und Hoffnungsträger - und hadert mit der Berechnung der Quotenplätze.

20.01.2026

Wieder vor Vonn: Großer Sieg für Ski-Juwel Aicher
Alpiner Weltcup

Wieder vor Vonn: Großer Sieg für Ski-Juwel Aicher

Skirennfahrerin Emma Aicher gewinnt den Super-G von Tarvisio. Knapp drei Wochen vor Olympia ist es eine weitere Ansage - auch an Lindsey Vonn. Und es gibt noch weitere deutsche Mutmacher.

18.01.2026

IOC lässt Russen unter Auflagen für Winter-Olympia zu
Winterspiele in Italien

IOC lässt Russen unter Auflagen für Winter-Olympia zu

Wie bei den Sommerspielen in Paris dürfen auch bei Winter-Olympia in Italien Einzelsportler aus Russland als neutrale Athleten dabei sein. Offen ist, welche Weltverbände den IOC-Beschluss umsetzen.

19.09.2025

Ski-Coup: Vonn bereitet sich mit Svindal auf Olympia vor
Alpiner Weltcup

Ski-Coup: Vonn bereitet sich mit Svindal auf Olympia vor

Prominente Verstärkung für Lindsey Vonn: Auch Ex-Skistar Svindal soll die Amerikanerin für die Winterspiele im Februar fit machen. Wie man Olympia-Gold holt, weiß der Norweger.

06.08.2025

Keine WM-Medaille: Ski-Hoffnung Aicher mit Startnummern-Pech
Ski-WM

Keine WM-Medaille: Ski-Hoffnung Aicher mit Startnummern-Pech

Die junge Deutsche trotzt bei der Ski-WM den Bedingungen und verpasst nur knapp die Podestplätze. Während eine Kollegin kriselt, mausert sie sich immer mehr zur deutschen Hoffnung.

08.02.2025