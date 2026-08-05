Schwimm-EM

Wieder Gold: Wellbrock siegt bei EM erneut im Freiwasser

Florian Wellbrock zeigt in der Seine erneut seine Klasse. Vom Start weg hält er die Konkurrenz in Schach.

Florian Wellbrock feiert seinen zweiten EM-Titel im Freiwasserschwimmen. Foto: Julien De Rosa/AFP/dpa
Florian Wellbrock feiert seinen zweiten EM-Titel im Freiwasserschwimmen.

Paris (dpa) - Florian Wellbrock hat bei den Europameisterschaften in Paris seine zweite Goldmedaille im Freiwasserschwimmen geholt. Der 28-Jährige gewann nach seinem Sieg über die olympischen zehn Kilometer auch das Rennen über die halbe Distanz in der Seine. Der Olympiasieger von 2021 setzte sich wie am Vortag vor David Bethlehem aus Ungarn durch. Dritter wurde Gregorio Paltrinieri aus Italien. Oliver Klemet, am Dienstag Dritter über 10 Kilometer, wurde diesmal Zehnter.

Für Wellbrock war es die fünfte Medaille bei Europameisterschaften im Freiwasser. Der gebürtige Bremer, der in Magdeburg bei Bundestrainer Bernd Berkhahn trainiert, ist Vierfach-Weltmeister in der Disziplin unter freiem Himmel.

Wellbrock schwimmt früh nach vorne

Weil er im Saisonverlauf dreimal krankheitsbedingt ausgefallen war, war seine Form jedoch schwer einzuschätzen gewesen - auch für ihn selbst. Wellbrock zeigte, dass er auch ohne optimale Vorbereitung mehr als nur konkurrenzfähig ist.

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Wie schon am Vortag setzte sich Wellbrock im Fluss durch die französische Hauptstadt erneut früh an die Spitze. Mit Tempoverschärfungen und -drosselungen zermürbte er das Feld. Als er auf der letzten Runde erneut Bethlehems Angriffsversuch scheinbar mühelos abblockte, war der zweite EM-Sieg in Paris perfekt.

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