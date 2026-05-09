Radsport

Wieder Horror-Sturz beim Giro - Stork knapp geschlagen

Ein schwerer Sturz überschattet erneut den Giro: Mehr als 30 Fahrer gehen zu Boden, Jay Vine muss aufgeben. Ein Deutscher ist im Zielsprint im Pech.

Auch auf der zweiten Etappe war der Giro in Bulgarien unterwegs Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Auch auf der zweiten Etappe war der Giro in Bulgarien unterwegs

Weliko Tarnowo (dpa) - Ein weiterer schlimmer Massensturz hat auch die zweite Etappe des Giro d'Italia beim Abstecher in Bulgarien überschattet und sogar für eine zwischenzeitliche Unterbrechung des Rennens gesorgt. 23 Kilometer vor dem Ziel in Weliko Tarnowo gingen rund 35 Radprofis in einer Kurve zu Boden. Vor allem die UAE-Mannschaft war von dem Crash heftig betroffen. Jay Vine musste nach dem Aufprall gegen die Leitplanke das Rennen aufgeben, sein Teamkollege und Mitfavorit Adam Yates stieg indes blutüberströmt wieder auf das Rad.

Den Etappensieg holte sich nach 221 Kilometern der Uruguayer Guillermo Thomas Silva, der hauchdünn vor dem Deutschen Florian Stork im Sprint gewann. Zuvor hatte Topfavorit Jonas Vingegaard am letzten Anstieg eine Attacke lanciert und das Feld auseinandergerissen. Die kleine Spitzengruppe wurde aber wieder eingeholt. Silva holte sich durch den Etappensieg auch das Rosa Trikot des Gesamtersten vom französischen Auftaktsieger Paul Magnier.

Zum Teil heftiger Regen erschwerten am Samstag die Bedingungen. Bereits am Vortag hatte es bei der Auftaktetappe einen heftigen Massencrash beim Zielsprint gegeben. Rund 650 Meter vor dem Ziel waren mehrere Fahrer zu Fall gekommen, nur eine kleine Gruppe machte den Sieg noch unter sich aus.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Letzte Bulgarien-Etappe nach Sofia

Am Sonntag erreicht der Giro-Tross die bulgarische Hauptstadt Sofia. Nach 175,2 Kilometer ist mit einem Massensprint zu rechnen. Dafür müssen die Sprinter aber vorher den Borovez-Pass, einem Berg der zweiten Kategorie, meistern. Nach einem Ruhetag wird der Giro dann am Dienstag in Italien fortgesetzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwerer Sturz überschattet Podestplatz von Freitag
Wintersport

Schwerer Sturz überschattet Podestplatz von Freitag

Die Norwegerin Thea Minyan Bjoerseth geht als Führende in den zweiten Skisprung-Durchgang in Ljubno. Doch dort stürzt sie schwer.

15.02.2025

Vollering verliert nach Sturz Gelb - Lippert Etappendritte
Tour de France Femmes

Vollering verliert nach Sturz Gelb - Lippert Etappendritte

Auf der fünften Etappe der Tour de France Femmes kommt es rund sechs Kilometer vor dem Ziel zu einem Massensturz - auch die Gesamtführende Demi Vollering ist verwickelt.

15.08.2024

Radsport

Schachmann verpasst Sieg im Baskenland - Ayuso triumphiert

Maximilian Schachmann kommt bei der Baskenland-Rundfahrt wieder in Fahrt. Zum Gesamtsieg reicht es nicht. Der Spanier Ayuso gewinnt die von schweren Stürzen überschattete Rundfahrt.

06.04.2024

Radsport

Horror-Crash bei Baskenland-Rundfahrt - Sorge um Vingegaard

Bei einem schlimmen Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt erwischt es zahlreiche Radstars. Tour-Sieger Vingegaard wird im Krankenwagen abtransportiert. Am Abend gibt es bei mehreren Fahrern Diagnosen.

05.04.2024

Radsport

Massensturz: 14. Tour-Etappe gestoppt - Drei Aufgaben

Die 14. Etappe der Tour de France war gerade einmal fünf Kilometer alt, als das Rennen gestoppt wurde. Auslöser war der erste Massensturz der diesjährigen Tour.

15.07.2023