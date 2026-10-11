WM-Medaillensatz perfekt: Philipp wird Vizeweltmeisterin

Kailua-Kona (dpa) - Laura Philipp hat erneut bei der Ironman-Weltmeisterschaft einen Podestplatz geschafft und den WM-Medaillensatz perfekt gemacht. In einem packenden und einmal mehr dramatischen Rennen mit Bildern völlig entkräfteter Weltklasse-Athletinnen erreichte die 39 Jahre alte Heidelbergerin den hervorragenden zweiten Rang.

Erstmals seit 2019 starteten die Männer und Frauen wieder gemeinsam in Hawaii. Philipp musste sich nur der US-Amerikanerin Taylor Knibb geschlagen geben. Wenige 100 Meter vor dem Ziel überholte sie bei ihrer packenden Aufholjagd über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen auch noch die entthronte norwegische Titelverteidigerin Solveig Løvseth, die kurz vor dem Ende torkelte und dann fast benommen auf dem Asphalt lag. 2023 und vor einem Jahr war Philipp auf Big Island auf Platz drei gekommen, 2024 hatte sie den WM-Titel in Nizza gewonnen.

Der Auftakt im Wasser lief nicht nach Plan

Nach einem schwachen Auftakt unter schweren Bedingungen im Pazifik zeigte Philipp ein starke und kontrollierte Leistung auf dem Rad. Mit rund zehn Minuten Rückstand auf die Spitze wechselte sie auf die Laufstrecke und machte dann Position um Position gut.

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