Wück ernennt neue DFB-Kapitänin: Gwinn folgt auf Popp

Frankfurt/Main (dpa) - Giulia Gwinn führt künftig die deutschen Fußballerinnen als Kapitänin an. Das gab Bundestrainer Christian Wück nach dem Training auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main bekannt. Die 25 Jahre alte Abwehrspielerin des FC Bayern folgt damit auf Wolfsburgs zurückgetretene Stürmerin Alexandra Popp. Als Vertreterin benannte Wück Defensiv-Allrounderin Janina Minge (25) vom VfL Wolfsburg.