«X-Faktor» Neuer plant seine Zukunft und wehrt WM-Fragen ab

Madrid (dpa) - Diesmal verließ Manuel Neuer das berühmte Estadio Santiago Bernabéu als strahlender Triumphator. Zwei Jahre nach seinem folgenschweren Fehler beim bitteren Halbfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League gegen Real Madrid hatte der Münchner Kapitän nun kurz nach seinem 40. Geburtstag die Auszeichnung als «Man oft the Match» absolut verdient.

Der überragend haltende Neuer war der Matchwinner beim 2:1 (1:0) des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Viertelfinal-Hinspiel – auch wenn Luis Díaz und Harry Kane die spielentscheidenden Torschützen waren. Es war nach 25 Jahren der erste Bayern-Erfolg im Bernabéu in der regulären Spielzeit.

«Es war ein wichtiges Spiel für mich»

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«Es war ein wichtiger Tag, ein wichtiges Spiel für mich», sagte Neuer in den Katakomben zu seinen Glanztaten gegen Reals Stürmerstars Kylian Mbappé und Vinicius Júnior. Nur das 1:2 von Mbappé konnte selbst er nicht vereiteln.

Foto: Peter Kneffel/dpa Manuel Neuer (r) klärte auch mal in höchster Not mit dem Kopf außerhalb des Strafraums.

Beim Bankett im Teamhotel hob Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen weit nach Mitternacht in seiner Rede den Ältesten aus seinem starken Münchner Team hervor. «Wir hatten unseren X-Faktor, unseren Vierziger, unseren Torhüter von Weltklasseformat. Manuel, Du warst heute außerordentlich», sagte Dreesen.

Und zwar so außerordentlich gut, dass in den Katakomben des Stadions zuvor gleich wieder Reporterfragen nach einem DFB-Comeback und der WM gestellt wurden. «Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen», wehrte der Weltmeister von 2014 gleich mehrfach energisch ab: «Ich habe meine Sachen dazu gesagt. Ich konzentriere mich auf den FC Bayern.»

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Der Halbfinaleinzug gegen Real am kommenden Mittwoch, die Jagd nach dem Triple – das treibt ihn an. «Es ist heute der erste Schritt gewesen. In München erwartet uns noch ein hartes Stück Arbeit», sagte er zum Rückspiel gegen die Königlichen. «Es ist noch nicht vorbei», mahnte auch Trainer Vincent Kompany.

Die Zukunftsfrage, die Neuer aktuell beschäftigt, ist die im Verein. Hängt er noch ein Bayern-Jahr dran? Oder hört er auf im Sommer? Gibt es einen Zeitpunkt, wann die Entscheidung fällt? «Im Moment nicht», antwortete Neuer.

Weitermachen oder aufhören? Viele Faktoren wichtig

Die zurückliegenden zwei Muskelverletzungen an der Wade haben seine ursprüngliche Planung durchkreuzt. Er habe die Monate Februar und März dazu nutzen wollen, zu checken, auf welcher Höhe er sei. «Viele Faktoren spielen eine Rolle, auch wie es mir gesundheitlich geht», erklärte Neuer. Er wartet den Verlauf der nächsten Partien ab, um für sich persönlich die richtige Antwort zu finden: «Wir haben alle Zeit der Welt, der Verein und ich. Da sind wir entspannt.»