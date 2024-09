Fußball in Spanien

XXL-Unterbrechung in Madrid - Fan-Wut gegen Courtois

Feuerzeuge und Flaschen fliegen in einem aufgeheizten Madrider Stadtderby auf den Rasen. Antonio Rüdiger & Co. werden anschließend in die Kabinen geschickt. Im Mittelpunkt steht Reals Torwart.