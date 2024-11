«Zu Null» als neues Bayern-Gütesiegel - Symbolfigur Kim

München (dpa) - Bei der Klettertour in der komplexen Königsklassen-Tabelle wies Max Eberl plakativ auf das neue Gütesiegel des FC Bayern hin. «Defensive gewinnt Titel, Offensive gewinnt Spiele», sagte der Sportvorstand in den Katakomben des Stadions, in dem die Münchner am 31. Mai im Heim-Finale auflaufen wollen. «Offensiv haben wir Spiele gewonnen. Jetzt sind wir dabei, eben auch eine wirklich sehr, sehr gute Strecke ohne Gegentor zu spielen.»