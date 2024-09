Zu viel, oder? Neue Debatte um Belastung im Profifußball

Manchester (dpa) - Es ist ja nicht so, als hätte er es nicht geahnt. 6107 Minuten hat sich Rodri zwischen Juli 2023 und Juli 2024 auf den Fußballplätzen dieser Welt bewegt, eine ganze Menge also, wie er fand. Aber nicht nur das, nein: Es sei sogar «zu viel», fügte der Mittelfeldspieler von Manchester City an und schloss sogar einen möglichen Spielerstreik nicht aus.