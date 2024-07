Zufriedener Kompany freut sich auf Rückkehr von Bayern-Stars

Rottach-Egern (dpa) - Nach dem klaren Sieg zum Start in die Amtszeit von Vincent Kompany freut sich der neue Bayern-Trainer auf die nahende Rückkehr weiterer Stars. «Es fehlen uns noch einige Spieler. In den nächsten Wochen bekommen wir hoffentlich alle fit. Es ist wichtig, dass wir für das Pokalspiel und dann für den Bundesliga-Start fit sind», sagte der 38-jährige Belgier nach dem 14:1 (7:1) gegen den FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse.

Eine besondere Aussagekraft hatte der Sieg des Teams um Dreifachtorschütze Mathys Tel vor 2.750 Fans am Tegernsee nicht. Bei der Pflichtspielpremiere am 16. August gegen den SSV Ulm im DFB-Pokal und neun Tage später zum Liga-Start gegen den VfL Wolfsburg könnte das anders sein. Aber auch schon jetzt stellt der als Kapitän gestartete Sven Ulreich einen neuen Auftritt mit einer «aggressiveren» Spielweise unter Kompany fest.

Viele neue Gespräche stehen für Kompany vor dem Start der Südkorea-Reise am 31. Juli an, wenn Neuer, Thomas Müller & Co. auch mit dabei sind. «Anfang nächster Woche kommen die deutschen Nationalspieler zurück und auch João Palhinha. Konny Laimer kommt schon am Freitag dazu. Es werden jetzt sukzessive mehr Spieler im Training», sagte Sportdirektor Christoph Freund.