Urlaub statt Finale

Zverev denkt um - Mit offensiverem Stil zum Grand-Slam-Coup?

Die Saison von Alexander Zverev endet mit dem Halbfinal-Aus beim Jahresendturnier in Turin. In seiner Bilanz bleiben ihm die «harten Niederlagen» hängen. Seine Ziele geht er mit einem neuen Stil an.