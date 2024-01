Erstmals überzeugend: Zverev in Melbourne im Achtelfinale

Im Kampf um den Viertelfinal-Einzug bekommt es der 26-Jährige am Montag mit dem Briten Cameron Norrie zu tun, der den Norweger Casper Ruud in vier Sätzen bezwang. Alle bisherigen vier Duelle mit Norrie hat Zverev gewonnen und dabei keinen Satz abgegeben.

«Ich finde, dass ich heute das beste Match im Turnier gespielt habe. Die besten Spieler fangen an, in der zweiten Woche das beste Tennis zu spielen», sagte Zverev bei Eurosport. «Jetzt geht das Turnier so richtig los.» Tennis-Legende Boris Becker freute sich, dass Zverev den Erfolg gegen den chancenlosen Michelsen schnell abhakte. «Mir gefällt gut, dass er sich nicht zu sehr freut. Das ist fast normal für ihn jetzt, bei Grand Slams in die zweite Woche zu kommen», sagte Becker als TV-Experte bei Eurosport. «Gegen Norrie hat er alle Chancen der Welt.»