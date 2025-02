Zverev erreicht Viertelfinale in Buenos Aires

Buenos Aires (dpa) - Tennisstar Alexander Zverev hat sein erstes Match nach der Niederlage im Australian-Open-Finale gewonnen. Der Weltranglistenzweite setzte sich im Achtelfinale des Sandplatzturniers in Buenos Aires gegen den Serben Dusan Lajovic mit 6:4, 6:4 durch. Im Viertelfinale trifft der an Nummer eins gesetzte Hamburger auf den Sieger des argentinischen Duells zwischen Juan Manuel Cerundolo und Francisco Cerundolo. In der ersten Runde hatte Zverev ein Freilos gehabt.