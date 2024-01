Zverev fällt erkrankt für Davis-Cup-Spiel in Ungarn aus

Der Australian-Open-Halbfinalist leide noch immer unter einem Infekt, der ihn bereits bei der Niederlage gegen den Russen Daniil Medwedew zuletzt in Melbourne geschwächt habe, teilte der Deutsche Tennis Bund mit. Für den 26 Jahre alten Hamburger rückt Maximilian Marterer in das Team für die Partie am Freitag und Samstag in Tatabanya.