Zverev gegen Lieblingsgegner Shelton bei ATP Finals

Turin (dpa) - Tennisstar Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals auf einen seiner Lieblingsgegner. Der Weltranglistenerste bekam für die Gruppenphase des Prestigeturniers Ben Shelton zugelost. Gegen den US-Amerikaner weist Zverev eine 6:0-Bilanz aus, zuletzt konnte er Shelton im Finale der US Open in vier Sätzen besiegen. Weiterer Gegner des 29 Jahre alten Hamburgers in der John McEnroe Gruppe sind die beiden Turnier-Debütanten Arthur Fils aus Frankreich und Rafael Jodar aus Spanien.

Zverev peilt in der Inalpi Arena nach 2018 und 2021 seinen dritten Triumph beim ATP-Abschlussevent der acht besten Spieler der Saison an. Es wäre nach seinen zwei Grand-Slam-Turniersiegen bei den French Open und US Open sowie der Eroberung der Weltranglistenposition eins die Krönung seines Erfolgsjahres.

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Das sind die Alcaraz-Gegner

Vorjahresfinalist Carlos Alcaraz trifft in der Ivan Lendl Gruppe auf den Russen Daniil Medwedew, den Italiener Flavio Cobolli und Frances Tiafoe aus den USA. Der 23-jährige Alcaraz war wegen einer Handgelenksverletzung monatelang ausgefallen, hatte aber bei seinen jüngsten Turniersiegen in Wien und Paris wieder seine Extraklasse bewiesen.

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Die beiden Besten jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, wobei die Gruppensieger jeweils auf den Zweitplatzierten treffen. Das Gesamtpreisgeld beträgt umgerechnet rund 14,2 Millionen Euro. Zverev und Alcaraz sind die großen Titelfavoriten in diesem Jahr. Der italienische Vorjahressieger Jannik Sinner hat wegen anhaltender Kniebeschwerden seine Saison vorzeitig beendet und damit auch Zverevs Sprung an die Weltranglistenposition eins ermöglicht.

Auch ein deutsches Doppel ist am Start

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz tritt in der Vorrunde gegen Christian Harrison/Neal Skupski, Marcel Granollers/Horacio Zeballos und Simone Bolelli/Andrea Vavassori an.

Foto: Christoph Reichwein/dpa Auch das Doppel Krawietz/Pütz ist beim ATP-Höhepunkt in Turin dabei. (Archivbild)