Tennis

Zverev in Monte-Carlo im Halbfinale

Alexander Zverev zeigt in dieser Saison weiter eine beeindruckende Konstanz. Auch in Monte-Carlo steht er im Halbfinale.

Alexander Zverev steht in Monte-Carlo im Halbfinale. Foto: Felice Calabro/IPA via ZUMA Press/dpa
Alexander Zverev steht in Monte-Carlo im Halbfinale.

Monte-Carlo (dpa) - Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo zum dritten Mal in seiner Karriere das Halbfinale erreicht. Der 28-Jährige gewann in seiner Wahlheimat das Viertelfinale gegen den Brasilianer João Fonseca mit 7:5, 6:7 (3:7), 6:3. Im Kampf um den Finaleinzug trifft Zverev nun am Samstag auf den Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner aus Italien oder den Kanadier Felix Auger-Aliassime.

«Es ist für uns alle die erste Woche auf Sand, von daher ist es nicht immer das schönste Tennis», sagte Zverev. «Es fehlt hier und da noch das Timing, aber es sind Fortschritte zu sehen. Ich bin sehr glücklich, hier im Halbfinale zu stehen.»

Der Weltranglisten-Dritte nutzte gegen den 19 Jahre alten Brasilianer nach 2:40 Stunden seinen zweiten Matchball. Für Zverev ist es das dritte Halbfinale in Serie bei einem Turnier der 1000er-Kategorie. Auch in Indian Wells und Miami hatte der gebürtige Hamburger das Halbfinale erreicht, dort aber jeweils gegen Sinner in zwei Sätzen verloren.

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Zverev mit Schwächephase im zweiten Satz

Gegen den aufstrebenden Fonseca zeigte Zverev zunächst eine souveräne Leistung und holte sich im ersten Duell mit dem Brasilianer nach 47 Minuten den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang nahm Zverev Fonseca gleich das Service ab und zog auf 3:1 davon. Doch dann leistete sich der Olympiasieger eine kleine Schwächephase und ließ Fonseca zurück ins Match. Im dritten Satz steigerte sich Zverev dann aber wieder und schaffte zum 4:2 das entscheidende Break.

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