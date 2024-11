Zverev kritisiert Tennis-Tour - «Ist der völlige Wahnsinn»

Turin (dpa) - Der Weltranglisten-Zweite Alexander Zverev hat in der Diskussion um die zu lange Tennis-Saison die hohe Belastung deutlich kritisiert. «Was wir hier gerade machen mit unserer Tour, ist der völlige Wahnsinn», sagte der 27 Jahre alte Hamburger nach seinem Halbfinaleinzug bei den ATP Finals in Turin. «Vielleicht sehen das andere Spieler anders, aber ich glaube, dass vieles in die falsche Richtung gelaufen ist in den letzten paar Jahren.»