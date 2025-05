Zverev mit kämpferischer Leistung ins Viertelfinale von Rom

Rom (dpa) - Titelverteidiger Alexander Zverev ist beim Tennis-Turnier in Rom in das Viertelfinale eingezogen. Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger bezwang den Franzosen Arthur Fils 7:6 (7:3), 6:1 und feierte damit den vierten Sieg im sechsten Vergleich. Zuletzt hatte sich Zverev dem 20-Jährigen beim Masters-Turnier in Miami geschlagen geben müssen.