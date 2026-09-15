Tennis

Zverev sagt Davis-Cup-Teilnahme zu

Nach seinem US-Open-Triumph setzt sich der Tennisstar wohl gegen sein Umfeld durch, das zu einer Pause geraten hatte. Am Wochenende tritt Zverev in Halle mit dem deutschen Team gegen Kroatien an.

Alexander Zverev ist nach dem US-Open-Titel am kommenden Wochenende wieder im Davis Cup dabei. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Alexander Zverev ist nach dem US-Open-Titel am kommenden Wochenende wieder im Davis Cup dabei.

New York (dpa) - US-Open-Sieger Alexander Zverev hat sich für eine Davis-Cup-Teilnahme am Wochenende im westfälischen Halle entschieden. Der 29-Jährige wird am Donnerstag in Halle erwartet, um dann am Samstag und Sonntag mit Deutschland in der Zwischenrunde gegen Kroatien zu spielen. «Wir freuen uns sehr, dass Alexander trotz der großen körperlichen Belastung nach dieser außergewöhnlichen Grand Slam-Saison und seinem US-Open-Triumph zu unserem Heimspiel nach Halle kommt. Das ist ein tolles Zeichen für unsere Mannschaft und die deutschen Tennisfans», sagte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann am Dienstag. 

Zverev hatte seine Teilnahme an dem Teamwettbewerb nach dem seinem zweiten Grand-Slam-Triumph in diesem Jahr am Sonntag in New York zunächst noch offen gelassen. «Ich möchte sehr, sehr gerne Davis Cup spielen. Alle in meinem Umfeld versuchen, mich davon abzuhalten», hatte Zverev Sonntagabend (Ortszeit) gesagt. Offenbar setzte er sich dabei nun durch.

Zverev spielt Ende September im Laver Cup in London

Zverev war vor einem Monat von Kohlmann als Anführer ins Aufgebot des Deutschen Tennis Bunds berufen worden. Der Bundestrainer hatte jedoch bereits vor Beginn der US Open gesagt, dass man immer abwarten müsse, sollte Zverev ins Finale kommen.

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Am Wochenende nach dem Davis Cup steht von Freitag bis Sonntag für den Hamburger als Teil des europäischen Teams gegen die USA bereits wieder der Laver Cup in London an.

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