Zverev sagt Davis-Cup-Teilnahme zu

New York (dpa) - US-Open-Sieger Alexander Zverev hat sich für eine Davis-Cup-Teilnahme am Wochenende im westfälischen Halle entschieden. Der 29-Jährige wird am Donnerstag in Halle erwartet, um dann am Samstag und Sonntag mit Deutschland in der Zwischenrunde gegen Kroatien zu spielen. «Wir freuen uns sehr, dass Alexander trotz der großen körperlichen Belastung nach dieser außergewöhnlichen Grand Slam-Saison und seinem US-Open-Triumph zu unserem Heimspiel nach Halle kommt. Das ist ein tolles Zeichen für unsere Mannschaft und die deutschen Tennisfans», sagte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann am Dienstag.

Zverev hatte seine Teilnahme an dem Teamwettbewerb nach dem seinem zweiten Grand-Slam-Triumph in diesem Jahr am Sonntag in New York zunächst noch offen gelassen. «Ich möchte sehr, sehr gerne Davis Cup spielen. Alle in meinem Umfeld versuchen, mich davon abzuhalten», hatte Zverev Sonntagabend (Ortszeit) gesagt. Offenbar setzte er sich dabei nun durch.

Zverev spielt Ende September im Laver Cup in London

Zverev war vor einem Monat von Kohlmann als Anführer ins Aufgebot des Deutschen Tennis Bunds berufen worden. Der Bundestrainer hatte jedoch bereits vor Beginn der US Open gesagt, dass man immer abwarten müsse, sollte Zverev ins Finale kommen.

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