Zverev: «Tennis ist nicht alles im Leben»

München (dpa) - Alexander Zverev will sich durch sein Formtief nicht in eine Sinnkrise treiben lassen. «Tennis ist wichtig, aber Tennis ist nicht alles im Leben für mich. Ich gehe immer noch nach Hause, genauso wie ich nach einem Sieg nach Hause gehen würde», sagte der 27-Jährige vor seinem Start beim Turnier in München. Zverev hatte in den vergangenen Wochen serienweise Enttäuschungen auf dem Platz erlebt.