Zverev verliert bei Laver Cup gegen Angstgegner Fritz

Berlin (dpa) - Alexander Zverev hat Team Europa erneut nicht helfen können und auch sein zweites Match beim Laver Cup in Berlin verloren. Wie schon bei seinem Viertelfinal-Aus bei den US Open vor wenigen Wochen musste sich der Weltranglisten-Zweite dem US-Amerikaner Taylor Fritz mit 4:6, 5:7 geschlagen geben. Am Eröffnungstag hatte der Deutsche das Doppel an der Seite des Spaniers Carlos Alcaraz verloren.