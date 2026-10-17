Tennis

Zverev verpasst das Finale von Shanghai

Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier von Shanghai das Finale knapp verpasst. Nach einem spannenden Match gegen den Spanier Davidovich Fokina läuft der Countdown zur Nummer eins weiter.

Alexander Zverev verpasst das Finale von Shanghai. Foto: Andy Wong/AP/dpa
Alexander Zverev verpasst das Finale von Shanghai.

Shanghai (dpa) - Alexander Zverev hat den Einzug ins Finale des Masters-1000-Turniers von Shanghai verpasst. Der deutsche Tennisstar verlor überraschend sein Halbfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 7:5, 4:6, 3:6.

In Shanghai hatte der 29-jährige die Chance, sich eine gute Ausgangsposition für den Saisonendspurt zu verschaffen. Der Sprung an die Spitze der Weltrangliste ist Zverev dennoch nicht mehr zu nehmen. Nach dem vorzeitigen Saison-Aus des bisherigen Weltranglistenersten Jannik Sinner und dem Ausscheiden von Carlos Alcaraz in Shanghai steht bereits fest, dass der Hamburger erstmals in seiner Karriere die Nummer eins der Welt wird, lediglich der Zeitpunkt ist noch offen.

Zverev scheitert im Halbfinale

Nach einem holprigen Start im ersten Satz fand Zverev zunehmend ins Spiel. In längeren Rallyes schenkten sich beide Akteure wenig. Mit starken Aufschlägen hielt sich Zverev auch in schwierigen Situationen im Spiel. Kleine Fehler des Deutschen bestrafte der Spanier allerdings konsequent und nutzte seine Chancen aus. Trotzdem gewann Zverev den ersten Satz mit 7:5.

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Im zweiten Durchgang erhöhte Davidovich Fokina den Druck und erzwang mit variantenreichem Spiel den Entscheidungssatz. Dort geriet Zverev früh ins Hintertreffen. Der Außenseiter (Weltranglistenplatz 26) nahm ihm den Aufschlag ab und zog auf 3:0 davon. Zwar verkürzte Zverev zwischenzeitlich, doch Davidovich Fokina blieb bei eigenem Service souverän und setzte sich im entscheidenden Satz deutlich mit 6:3 durch.

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