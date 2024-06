Zverev verpasst Rasen-Finale in Halle

Halle/Westfalen (dpa) - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist im Halbfinale des Rasen-Turniers im westfälischen Halle ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins musste sich am Samstag dem polnischen Top-Ten-Spieler Hubert Hurkacz 6:7 (2:7), 4:6 geschlagen geben und verpasste damit den ersehnten Heimerfolg in der Wimbledon-Vorbereitung.

Hurkacz, Sieger der in Halle 2022 gewann, spielt dagegen am Sonntag gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner oder den Chinesen Zhang Zhizhen um den Titel. Am Montag in einer Woche beginnt das Rasen-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.