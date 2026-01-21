Winterspiele in Norditalien

Zwei Alpin-Nachrücker: Deutsches Olympia-Team komplett

Deutschlands Olympia-Team ist mit 188 Athletinnen und Athleten komplett. Dank einer Nachzügler-Regelung dürfen die alpinen Skirennfahrer fünf Männer nach Bormio schicken. Einer hat dabei großes Glück.

Kommt als Nachrücker doch noch zu Olympia: Skirennfahrer Anton Grammel. (Archivbild) Foto: Anthony Anex/KEYSTONE/dpa
Kommt als Nachrücker doch noch zu Olympia: Skirennfahrer Anton Grammel. (Archivbild)

Bormio (dpa) - Dank zwei Nachzüglern können die deutschen Skirennfahrer mit fünf männlichen Alpin-Athleten zu den Winterspielen nach Norditalien reisen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nominierte Linus Straßer, Simon Jocher, Fabian Gratz, Alexander Schmid und Anton Grammel für den Saisonhöhepunkt in Bormio. Wegen bislang sehr mauer Ergebnisse in diesem Winter waren den Deutschen eigentlich nur drei Starter zugestanden. Von vier Nachrücker-Plätzen aber gingen gleich zwei an Deutschland.

Das deutsche Olympia-Team wächst damit auf insgesamt 188 Athletinnen und Athleten inklusive vier Ersatzleute und sei nun komplett, teilte der DOSB mit.

Glück für Grammel

Vor allem Grammel kann sich dabei freuen: Der Riesenslalom-Spezialist hatte eigentlich die DOSB-Norm von entweder einem Top-8-Rang oder zwei Top-15-Plätzen im Weltcup nicht ganz erfüllt; für ihn stand nur ein elfter Platz beim Saisonauftakt im Oktober in Sölden zu Buche. Dennoch darf er mit nach Bormio.

Ein Fragezeichen steht noch hinter einem Olympia-Start von Schmid, der sich zuletzt einen Haarriss im Sprunggelenk zugezogen hatte. Bei der Einkleidung des DOSB am Montag kam er mit Krücken und Schiene um das malade Gelenk. Er gab sich aber optimistisch, rechtzeitig für die Winterspiele fit zu werden.

