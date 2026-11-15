St.-Brown-Touchdowns bei Lions-Triumph: «Traum wird wahr»

München (dpa) - Amon-Ra St. Brown schnappte sich eine schwarz-rot-goldene Fahne, rannte zu den Fans, sprang auf eine Absperrung und ließ sich für einen unvergesslichen Abend feiern. Mit zwei Touchdowns hat der deutsche NFL-Star seine Detroit Lions im prickelnden München-Gastspiel zum 35:10-Triumph über die New England Patriots geführt. «Das war unglaublich von Anfang bis Ende. So zu gewinnen ist ein Traum, der wahr wird», sagte der Footballstar.

Spektakuläre Offensiv-Spielzüge und eine knallharte Abwehr, dazu DJ Ötzi und «Country Roads» von den Rängen: Für die Lions und den Großteil der 70.225 Zuschauer wurde das insgesamt sechste NFL-Spiel in Deutschland und das dritte in München zu einer großen Football-Party. «Das waren die besten drei Tage des Jahres für mich», sagte St. Brown bei RTL zum Kurztrip nach Germany. Noch am Sonntagabend ging der Lions-Rückflug in die USA.

Von Aufregung war bei St. Brown in seinem ersten Profispiel im Geburtsland seiner Mutter Miriam nichts zu spüren. Gleich den ersten Drive der Lions vollendete er mit einem Touchdown. «Das war ein kranker Spielzug», schwärmte er. «Ich wusste, in dem Moment konnte mich niemand stoppen.»

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Erster Drive - erster St.-Brown-Touchdown

Der Wide Receiver mit der Nummer 14 fing einen Pass von Quarterback Jared Goff, ließ seinen Gegenspieler ins Leere laufen und stürmte über das halbe Feld in die Endzone: ein Traum-Auftakt für das offizielle Heimteam. Es war St. Browns erster Touchdown nach fünf Partien, in denen er leer ausgegangen war. Die großteils zu den Lions haltenden Zuschauer in der Arena feierten - schon beim Auftritt von Party-Barde DJ Ötzi hatten sie lautstark mitgesungen.

Eine klitzekleine Enttäuschung blieb zunächst für die Fans: Der extrovertierte Football-Profi verzichtete zunächst auf einen ausgefallenen Touchdown-Jubel. Vor dem Spiel war ihm unter anderem vorgeschlagen worden, als Hommage an Bayern in der Endzone einen Schuhplattler aufzuführen - St. Brown wusste gar nicht, was das ist. Nach seinem zweiten Touchdown im dritten Viertel krabbelte er dann auf allen Vieren durch die Endzone. Seine Teamkollegen schlossen sich an - der Krabbelzug war nicht aufzuhalten.

Verletzungspech für Patriots: Quarterback früh raus

Auch nicht von diesen Patriots, die früh Pech hatten: Quarterback Drake Maye verletzte sich bei einem Sack gleich im ersten Drive, als er von Lions-Verteidiger Aidan Hutchinson zu Boden gerissen wurde. Wegen einer Knöchelverletzung war das Match für ihn gelaufen. Dass sich Abwehr-Ass Hutchinson dann kurioserweise beim ekstatischen Jubel für seinen Sack selbst am Knie verletzte und ebenfalls nicht weiterspielen konnte, war kaum ein Trost.

Statt Maye musste Quarterback-Ersatzmann Tommy DeVito ran - dem 28-Punkte-Lauf der Lions von 0:3 auf 28:3 konnte er nichts entgegensetzen. 3:28 - da war doch was! Im Super Bowl 2017 lagen die Patriots ebenfalls mit dem Punktestand zurück, ehe New England mit Superstar Tom Brady das größte Comeback der NFL-Finalhistorie hinlegte. Davon aber war das Team von Headcoach Mike Vrabel in München weit entfernt. Einem New-England-Touchdown durch Lan Larison ließ Detroit den nächsten Besuch in der Endzone durch Gibbs folgen.

Einstiges Loser-Team nun ein Titelkandidat?

Jahrzehntelang war Detroit das Verliererteam der Liga. Erst in den vergangenen Jahren gelang die Wende unter Coach Dan Campbell - auch dank des 2021 gedrafteten St. Brown. «Er hat das Herz eines Löwen», lobte der Trainer. «Er ist so ein Typ: In den Momenten, wenn du ihn brauchst, ist er für dich da.»