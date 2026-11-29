Gaalaa (dpa) - Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl ist bei ihrem Loipen-Comeback nach 18-monatiger Dopingsperre zum zweiten Sieg gestürmt und darf nun auf eine Rückkehr in den Weltcup hoffen. Die 31-Jährige ließ der Konkurrenz beim zweitklassigen FIS-Rennen im norwegischen Gaalaa über 20 Kilometer im freien Stil keine Chance und präsentierte sich wie schon beim Sieg über 10 Kilometer im Klassik-Stil am vergangenen Freitag in starker Form.

Carl setzte sich in 50:22,9 Minuten mit deutlichem Vorsprung durch und könnte schon am kommenden Wochenende in Trondheim in den Weltcup zurückkehren, den sie als «persönlichen Mount Everest» bezeichnete. Die zweitplatzierte Norwegerin Julie Hammer lag 2:38 Minuten hinter der Olympiasiegerin im Teamsprint von 2022.

Dopingsperre «persönliche Hölle»

Carl war bei einer Kontrolle außerhalb des Weltcups im Frühjahr 2025 positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden. Das Medikament wird in erster Linie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt.

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«Ich bin als Athlet dafür verantwortlich, was in meinen Körper reinkommt. Es hat sehr lange gebraucht, dass ich mir selbst verziehen habe, diesen Fehler gemacht zu haben - dass ich nicht nachgeschaut habe, ob ich das Medikament nehmen darf oder nicht», sagte sie unlängst dazu und räumte ein: «Ich bin durch die Hölle gegangen.»

Die folgende Sperre kostete sie auch die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Italien im vergangenen Februar. Seit September trainiert sie wieder mit der Mannschaft.

Hoffmann schafft WM-Norm

Ihre Teamkolleginnen gingen beim Weltcup-Auftakt in Ruka beim Kampf um die Podestplätze zwar wie erwartet leer aus. Helen Hoffmann stürmte als Sechste im 20-Kilometer-Massenstart aber zu ihrem besten Karriereergebnis und schaffte damit auf Anhieb die WM-Norm. Die 24-Jährige lag im Ziel nur 3,8 Sekunden hinter der siegreichen Schwedin Linn Svahn.

«Ich freue mich, aber es war auch ein bisschen ärgerlich. Am Schlussanstieg ist eine Schwedin vor mir gestürzt. Da musste ich kurz anhalten und habe ein wenig den Anschluss verloren», berichtete Hoffmann. Die WM-Qualifikation erleichtere zumindest die weitere Saisonplanung, «weil man weiß, dass man es schon geschafft hat.»