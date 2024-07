«Ausreißer nach oben»: Bauhaus jubelt über zweiten Platz

Der Radsprinter Phil Bauhaus ist bei der Tour nicht mehr weit weg von den Top-Plätzen. Altstar Mark Cavendish geht nach seinem Sprint in die Rekordbücher leer aus. In Dijon siegt Dylan Groenewegen.

An Nîmes hatten die deutschen Fahrer am Start beste Erinnerungen. Vor drei Jahren triumphierte Nils Politt in der südfranzösischen Großstadt. Allerdings war die Streckenführung damals eine völlig andere. In diesem Jahr fehlten topographische Herausforderungen, vom Start weg ging man von einem Massensprint aus.