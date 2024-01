Zweitrunden-Aus für Siegemund und Korpatsch in Melbourne

Melbourne (dpa) - Laura Siegemund und Tamara Korpatsch sind bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden.

Siegemund (35) musste sich in Melbourne der australischen Qualifikantin Storm Hunter mit 4:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben. Korpatsch (28) verlor gegen die an Nummer neun gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova deutlich mit 2:6, 2:6 und verpasste damit den erstmaligen Einzug in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers.