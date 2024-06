Zwischen Hoffen und Bangen: Dauser-Verletzung schockt Turner

Rüsselsheim (dpa) - Lukas Dauser verließ die Großsporthalle in Rüsselsheim durch einen Seitenausgang. Sein rechter Oberarm war straff bandagiert und zeugte vom Unglück des Turn-Stars. Bei der abschließenden Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verletzte sich der 31-Jährige bei seiner Ringe-Übung. Nach nur zwei von sechs Geräten musste er den Wettkampf abbrechen und hinterließ nicht nur bei Bundestrainer Valeri Belenki die bange Frage: Muss Deutschlands Sportler des Jahres seine Olympia-Hoffnungen begraben?

«Ihn trifft es schlimmer als mich. Aber ich muss schon sagen, da hat es mich ordentlich gerüttelt», sagte Andreas Toba zu dem Moment, als Dauser mitten in der Übung die Ringe losließ und ausstieg. Während der 33-Jährige, selbst durch zahlreiche Verletzungen Leid geprüft, mit seinem langjährigen Auswahlkollegen mitlitt, war Barren-Weltmeister Dauser auf dem Weg nach Mainz ins Krankenhaus für eingehende Untersuchungen. Eine Magnetresonanztomographie (MRT) sollte Aufschluss über die Schwere der Blessur bringen. Bis zum späten Samstagabend lag noch keine Diagnose vor.

Mit Marotten und Können: Dauser und Co. turnen um Olympia

Weil er es selbst 2001 erlebt hat, hatte Bundestrainer Belenki einen Verdacht, welche Verletzung sich sein Vorzeige-Turner zugezogen haben könnte. «Es war an der langen Bizepssehne, vermute ich», sagte der 54-Jährige. Er hatte sich die genannte Sehne damals gerissen, wollte tags darauf wieder an den Start gehen, was aber nicht ging.



Dauser war nach Belinkis Aussage niedergeschmettert. «Ich habe mit ihm gesprochen und er versteht auch die Welt nicht, wie es dazu kommen konnte», berichtete der Trainer.