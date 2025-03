13-jähriger Weinheimer will als Tennisprofi die Weltspitze erklimmen

Weinheim. Philipp Steyn weiß ganz genau, was er will. Das beweist der 13-Jährige schon auf dem Platz: Der Tennisball fliegt knapp über das Netz und trifft präzise nach einem meditativen „Klong“ auf den grünen Hallenboden. Sein Trainer spielt ihm den kleinen, gelben Ball zurück. Es geht hin und her. Dabei bleibt sein Blick immer konzentriert – schließlich hat er ein klares Ziel: „Ich möchte an die Weltspitze.“