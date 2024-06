Um 10.08 Uhr am Montagmorgen flatterte die Nachricht in den Posteingang des SV Schriesheim: Der SV Schriesheim und der FC Türkspor Mannheim II bleiben in der Fußball-Kreisklasse A. Nachdem klar ist, dass aus der Kreisliga definitiv nur drei Mannschaften absteigen, ist das eigentlich geplante Abstiegs-Relegationsspiel zwischen den beiden Tabellen-14. der Staffeln A1 und A2 bedeutungslos geworden und wurde daher abgesetzt. Beide Teams haben damit den Klassenerhalt geschafft.