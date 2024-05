Am Tag vor dem Spiel: United und Trainer Nedim Özbek trennen sich

Die TSG Lützelsachsen II hat das Verfolgerduell in der Fußball-A-Klasse beim SC United Weinheim mit 5:2 (2:0) gewonnen. Gleichwohl geriet der sportliche Vergleich am Sonntag zur Nebensache. Denn bereits am Samstagabend hatte der SC United mitgeteilt, dass sich der Verein in beiderseitigem Einvernehmen von Trainer Nedim Özbek getrennt habe. Mit sofortiger Wirkung. Und die Nachricht verbreitete sich am Folgetag wie ein Lauffeuer.