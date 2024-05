Leichtathletik

Bei der Weinheimer Kurpfalz Gala fehlt nur noch das i-Tüpfelchen

Bei der B&S Kurpfalz Gala liefern sich die Weitspringer um den Mannheimer Simon Batz einen packenden Wettkampf. Am Ende triumphiert der Franzose Tom Campagne. Das Sepp-Herberger-Stadion in Weinheim ist einmal mehr Schauplatz großer Gefühle, mehrere EM- und WM-Normen werden geknackt. Sportler und Organisatoren trotzen den heftigen Regenfällen vom Freitag, spätestens am Nachmittag ist von den Pfützen kaum noch etwas zu sehen.