Beim TSV Birkenau sind die Köpfe noch nicht frei

Handball verrückt in der Schauenburghalle: Im Duell der beiden Badenliga-Absteiger feierte der TSV Birkenau einen 20:18-Erfolg bei der TSG Germania Dossenheim, schickte die mitgereisten Fans dabei aber durch alle Gefühlslagen. In der ersten Hälfte dominierten die Gäste das übernervös agierende junge Dossenheimer Team beim 13:6, um in der zweiten Halbzeit dann kaum noch etwas zustande zu bringen und den Sieg noch über die Ziellinie zu retten.