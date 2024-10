Das Derby-Remis für die TSG 91/09 Lützelsachsen II ist glücklich

Im vorgezogenen Spiel der Fußball-A-Klasse hatten die Gastgeber der TSG 91/09 Lützelsachsen einen Sieg gegen die auf einem Abstiegsplatz stehende SG Hemsbach fest eingeplant. Doch daraus wurde nichts. Am Ende hieß es 2:2 (0:1) und die Saasemer konnten sich über den Punkt sogar noch glücklich schätzen, so sah es jedenfalls TSG-Pressewart Oliver Kratzer. „Heute hat komplett die Einstellung gefehlt. Hemsbach war schneller, spritziger und stand bockstark in der Abwehr. Da haben wir gar keine Lösungen gefunden.“