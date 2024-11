Das Stadtderby ist das "Spiel der Spiele"

Wenn morgen um 12 Uhr das Weinheimer Stadtduell in der Fußball-A-Klasse ansteht, empfängt die „rote TSG“ der TSG 91/09 Lützelsachsen II die „blaue TSG“ der TSG 1862/09 Weinheim auf dem Sportplatz Waid. Ein Duell, auf das sich die Gastgeber extrem freuen. „Selbst unsere Polizisten in der Mannschaft konnten ihre Schicht verlegen. Bis auf Manuel Holz, den eine Muskelverletzung plagt, sind alle bereit für dieses besondere Spiel“, sagt Lützelsachsens Trainer Ruben Castro, der die TSG-Derbys schon in der Vergangenheit als Saasemer Jugendtrainer mitgemacht hat. „Da treffen die beiden größten Weinheimer Klubs aufeinander, das ist schon besonders.“