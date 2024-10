Der Rekordmeister spielt beim TV Wünschmichelbach

Wenn heute um 20 Uhr der Anpfiff zu einem Faustballspiel am Langewiesenweg in Hohensachsen erfolgt, dann hat Zweitligist TV Wünschmichelbach ein ganz besonderes Team zu Gast. Der TSV Pfungstadt ist nicht nur Deutschlands stärkster Verein, auch weltweit zählt der TSV mit seinem Ausnahmeangreifer Patrick Thomas seit Jahren zu den besten Mannschaften. Drei Weltmeister stehen in der Auswahl des elffachen Deutschen Serienmeisters, einen hat Gastgeber TV Wünschmichelbach in seinen Reihen. Und der war ausschlaggebend dafür, dass die Pfungstadter ihre Visitenkarte an der Bergstraße abgeben. Schließlich war Schröter selbst jahrelang Teil des Weltklasse-Ensembles des TSV. „Für die Zuschauer ist es sicher interessant zu sehen, wie es aussieht, wenn ein Patrick Thomas mal auf den Ball haut“, lacht Schröter. Thomas gilt auch nach seinem Rücktritt aus dem Nationalteam als der stärkste Angreifer der Welt.