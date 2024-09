Die Falken Bergstraße gewinnen am Grünen Tisch

Gleich am dritten Kampftag kam es in der Ringer-Oberliga zum Topduell zwischen den hoch gehandelten Falken Bergstraße und der Bundesliga-Reserve aus Weingarten. Dass die Gäste vor beachtlicher Kulisse in der Sulzbacher Schulsporthalle letztlich mit 22:13 gewannen, las sich im Endergebnis wesentlich deutlicher, als es der Kampfverlauf war. Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Und weil Weingarten nur neun Ringer aufgeboten hatte, wovon noch einer ohne Lizenz war, kamen die Falken nach einer Entscheidung von Sportreferent Hardy Stüber zu einem 40:0-Erfolg.