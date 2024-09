Die Falken Bergstraße wollen zusammenwachsen

Neuer Name, geballte Kraft: Die drei Vereine KSV Sulzbach, RSC Laudenbach, sie seit 2015 als KG Laudenbach/Sulzbach antreten, und dem SRC Viernheim starten am Samstag in Graben-Neudorf als Falken Bergstraße in die Oberliga. Team II tritt in der Verbandsliga in Reilingen an. „Der Teamgeist steht an erster Stelle. Es ist uns bei Zusammenstellung der Mannschaft wichtig gewesen, dass das Gefüge stimmt und wir ein harmonisches, aber dennoch wettbewerbsfähiges Team auf die Matte bekommen“, sagt Sascha Niebler, Sportlicher Leiter der Falken.