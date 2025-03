Die Sharks als Meister in der Warteschleife

Weinheim/Viernheim. Sehr viel unterschiedlicher können die Gefühlslagen bei den Basketballern der BG Viernheim/Weinheim nicht sein. Während die zweite Herrenmannschaft vorzeitig die Landesliga-Meisterschaft feierte, bangen die Herren I in der Regionalliga um den Klassenerhalt. Und deshalb fiel auch die Feier der Herren II verhalten aus. Denn ob der Aufstieg in die Oberliga wahrgenommen werden kann, hängt jetzt auch vom Abschneiden der ersten Mannschaft in der Regionalliga Baden-Württemberg ab.