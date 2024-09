Dritter Sieg in Folge für die TSG 1862/09 Weinheim

Die Fußballer der TSG 1862/09 Weinheim haben einen weiteren großen Schritt in Richtung Spitzenplätze der Verbandsliga gemacht. Das weitgehend souveräne 4:1 (2:0) gegen Aufsteiger SG Heidelberg-Kirchheim am Samstag war bereits der dritte Sieg in Folge, mit nun elf Punkten liegt die Elf um Trainer Lukas Cambeis zwar weiter auf Platz fünf – von Relegationsplatz zwei trennen die Weinheimer nach dem erneuten Punktverlust der Heddesheimer Fortuna (1:1 gegen Mühlhausen) aber nur noch drei Zähler.