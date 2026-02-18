Handball

Ein ganz besonderes Testspiel für die Falken

Der TSV Birkenau empfängt am Donnerstagabend das Hokkaido Handball Team.

TSV-Trainer Stefan Pohl und der TSV Birkenau freuen sich auf einen interessanten Test in der Langenberghalle. Foto: Mathias Brock
TSV-Trainer Stefan Pohl und der TSV Birkenau freuen sich auf einen interessanten Test in der Langenberghalle.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 8,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-33%

71,88 €

im Jahr

  • Statt 107,88 € nur 71,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Kantersieg zum Heimauftakt: TSV Birkenau fegt über Friedrichsfeld hinweg
Handball-Verbandsliga

Kantersieg zum Heimauftakt: TSV Birkenau fegt über Friedrichsfeld hinweg

Das erste Heimspiel in der Verbandsliga avanciert für den TSV Birkenau zum Schaulaufen. Am Ende gewinnen die Gastgeber klar und deutlich mit 39:25.

29.09.2025

TSV Birkenau in der Handball-Oberliga: Erstes Heimspiel, erster Sieg
Handball-Oberliga

TSV Birkenau in der Handball-Oberliga: Erstes Heimspiel, erster Sieg

Die Frauen des TSV Birkenau zeigen nach der Oberliga-Auftaktniederlage eine Reaktion. Gegen Tus Helmlingen fahren sie einen klaren Heimsieg ein.

28.09.2025

TSV Birkenau bleibt in der Verbandsliga
Handball

TSV Birkenau bleibt in der Verbandsliga

Der Derbysieg gegen Schriesheim sichertden Falken Platz zwei. Die TG Laudenbach kann den Ligaverbleib noch schaffen.

02.05.2025

Der TSV Birkenau steigt in die Verbandsliga ab
Handball

Der TSV Birkenau steigt in die Verbandsliga ab

Die Schwarzen Falken lassen auch die letzte Chance liegen. Nach dem 24:30 in Plankstadt ist die Badenliga passé

05.05.2024

Heimspiel des TSV Birkenau fällt aus
Handball

Heimspiel des TSV Birkenau fällt aus

Gegner HSG Ettlingen nimmt sein Recht auf Spielverlegung wegen der Handball-EM wahr. Der TSV ist nicht begeistert.

17.01.2024