Fünf Tore in 35 Minuten

Lützelsachsen. Knapp 35 Minuten benötigte die TSG 91/09 Lützelsachsen im Kreisligaspiel gegen den MFC 08 Lindenhof für fünf Tore. Nach einem torlosen ersten Durchgang, in dem die Saasemer noch Wünsche offen ließen, drehte die Schüßler-Elf im zweiten Durchgang auf und schoss die Mannheimer noch tiefer in die Krise. „Durch die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung. Wir haben nach der Pause unsere Torchancen effektiver genutzt und etwas fürs Selbstvertrauen getan“, strahlte TSG-Abteilungsleiter Gültekin Isci. Zwei Torchancen von Samian Abdalla (19.) und Timo Sattler (37.) galt es im ersten Durchgang zu notieren.